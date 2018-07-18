В Смоленске детям на площадке грозит опасность

Сегодня, 21:10

Опасно наклонившееся дерево зависло над самой детской площадкой.

В Смоленке детям на площадке грозит серьезная опасность. Уже два месяца местные чиновники не могут ликвидировать инцидент, возникший на улице Колхозная. Именно там рядом с домом №8 находится опасная детская площадка.

Рядом находящееся дерево сломалось у самого своего основания и рухнуло на соседнее, являющееся более устойчивым.

В таком положении деревья находятся два месяца. Под ними детская площадка, на которой играют дети. Местные пользователи Сети отмечают, что в войну от таких деревьев Смоленск очищали быстрее, не говоря уже о том, как после неё.

Местные чиновники жалуются на недостаток бюджетных средств. На одно-то дерево во всём городе. Видимо, судьба чужих детей им просто «по барабану», полагают жильцы. Есть местные предприниматели, готовые сами справиться с этим безобразием. Однако попробуй сруби без разрешения. А за ним бегать по чиновникам устанешь.

Пользователи местных соцсетей задаются вопросом, на чьё же имущество должен в итоге упасть этот ствол, чтобы коммунальщики наконец прекратили бездействовать и занялись своим делом.

Дети погибнуть могут, возмущаются местные жители, благодаря «пофигизму» местных чиновников. Доколе, вопрос риторический.