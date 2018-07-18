Провалившийся асфальт в Санкт-Петербурге мог утащить за собой внедорожник

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В Санкт-Петербурге, на улице Карташихиной в результате прорыва тепломагистрали, осела почва и образовался провал во дворе жилого дома. Именно на этом месте, несколькими минутами ранее, припарковался Land Rover Discovery.

Ушедший под землю асфальт, тем не менее, не увлек за собой дорогую иномарку. Она осталась стоять на двух уцелевших участках дорожного покрытия. С одной стороны, внедорожник «выжил» и не получил повреждений. С другой, он оказался в ловушке, не имея возможности двигаться ни назад, ни вперед. На помощь владельцу автомобиля пришли два эвакуатора, которые, подстраховав внедорожник с двух провалившихся сторон, сумели увезти его с опасного места.

Неминуемо возникли вопросы к работникам коммунальных служб. Выяснилось, что на этом участке теплоцентрали проходили плановые испытания перед началом отопительного сезона. Изношенная сеть не выдержала нагрузки и произошел прорыв. К счастью, для владельца Land Rover Discovery это не имело больших последствий.