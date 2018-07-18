В США в лесу обнаружили жуткое дерево, обвешанное куклами

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В США туристы наткнулись непонятную мистическую вещь. Они обнаружили жуткое дерево, полностью обвешанное куклами Элмо, персонажа из международного детского образовательного шоу «Улица Сезам» (Sesame Street).

Это дерево находится в лесу в отдаленном месте в районе города Плимут в штате Массачусетс. Неизвестно, что могут означать эти куклы на дереве – какой-то зловещий ритуал или просто проделки детворы. Маловероятно, конечно, что дети могли зайти так далеко в лес.

Пользователи Сети предполагают, что жуткое дерево может быть каким-то образом связано с недавним зверским убийством в этих краях 15-летнего подростка и 33-летней женщины.

Элмо – это пушистый красный монстр с глазами навыкате и оранжевым носом. Игрушки не только были развешаны на ветвях сухого дерева, но и лежали под деревом.