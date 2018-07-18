СК начал проверку по факту смерти пациентки больницы в Новгороде

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По одной из версий, женщина умерла из-за халатного обращения врачей.

В Новгороде изучают обстоятельства смерти 41-летней женщины, скончавшейся в одном из медучреждений города. СК начал разбирательство после того, как ситуация вызвала широкий общественный резонанс. По факту гибели пациентки больницы пока не возбуждали уголовное дело, а лишь проводят проверку, в связи с тем, что следователи пока не дали правовую оценку действиям медиков.

Как стало известно, 8 июня женщине вызвали «скорую» в связи с обострением хронического заболевания. Медики приехали на вызов, но, померяв температуру, отказались госпитализировать пациентку. После повторного звонка сотрудники учреждения экстренно доставили пострадавшую в больницу. Спустя несколько дней женщина скончалась. Её супруг уверен, что виной тому халатность врачей скорой медицинской помощи и персонала медучреждения.

Ранее мы писали, что врачи в Кемерове сутки игнорировали «тяжёлого» пациента.