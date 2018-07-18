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Как сообщили посетители кинотеатра, дым окутал помещение 18 июля.

В Ростове эвакуировали посетителей киноцентра «Большой». Люди, которые находились в тот момент в кинотеатре, сообщают, что их вывели спокойно, паники ни у кого не было.

В самом зале, по словам очевидцев, сработала дымовая сигнализация, поэтому были применены такие меры. Как выяснилось потом, источником дыма была пиццерия, которая расположена рядом с киноцентром. Буквально через 10 минут после эвакуации, центр стал работать в привычном режиме. Пострадавших нет.