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Дайвер умер во время проведения операции по спасению «Диких вепрей» из-за нехватки кислорода.

Как сообщают тайские СМИ, спасённые из тайской пещеры дети поблагодарили семью погибшего дайвера. Они выразили свои соболезнования близким и поблагодарили своего умершего спасителя за принесенную им жертву. Футбольная команда очень сочувствует семье аквалангиста.

Ребята из футбольной команды рассказали, что момент спасения для них показался «чудом» и рассказали о том, почему они оказались в пещере, а также о вещах, пережитых во время 10-дневного пребывания в Кхао Луанг.

Напомним, операция по спасению футбольной команды и их тренера была разбита на три этапа из-за воды, которая затопила пещеру.