Под Оренбургом в ребёнка на пляже попала молния

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Мальчика экстренно госпитализировали в медучреждение.

Под Оренбургом сегодня днём произошло ЧП, жертвой которого стал маленький мальчик. В ребёнка попала молния. Инцидент имел место быть в Соль-Илецке на городском пляже одного из озёр. Очевидцы утверждают, что разряд ударил в малыша внезапно, никто не ожидал, что такое может произойти.

Очевидцы сразу же бросились ребёнку на помощь. На место вызвали бригаду медиков. Мальчика экстренно госпитализировали в медучреждение. О его состоянии ничего не известно. Источники в экстренных службах утверждают, что пострадавший жив, но подробностей никто не сообщает. Ситуацию под своей контроль взяло руководство города.

Ранее мы писали, что жительница Минска оказалась в полуметре от места удара молнии. Женщина чудом избежала смерти. При этом она даже не успела понять, что произошло.