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Женщинa чудом избежала смерти и отделалась лёгким испугом.

В Беларуси электрический разряд едва не убил женщину. Жительница Минска оказалась в полуметре от места удара молнии. Инцидент произошёл в белорусской столице на днях. В городе установилась непогода: по улицам рекой текла дождевая вода, а деревья валил ураганный ветер. Женщина проходила по тротуару, когда внезапно её ослепила вспышка яркого света. Минчанка признаётся, что ничего даже понять не успела. Когда открыла глаза, то увидела, что прохожие и автомобилисты с удивлением смотрят на неё. Уже позже она поняла, что практически в полуметре от неё в землю ударила молния. К счастью, горожанка не пострадала. Позже она призналась, что родственники сильно отругали её, когда узнали о произошедшем. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано на странице героини данной истории.

Ранее мы писали, что в Ростовской области молния убила беременную женщину. 25-летняя местная жительница случайно оказалась в месте, куда попал разряд, когда хотела спрятаться от стихии.