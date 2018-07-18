«Не надо стесняться»: во время прогулки по Таганрогу мужчина продемонстрировал свой половой орган

Сегодня, 17:49

В YouTube выложили видео, на котором мужчина с брюками, надетыми на одну ногу, щеголял по городу, показал местным жителям свое «достоинство».

Видимо, многим тарангожцам стоит поучиться девизу пенсионера, который живет по принципу «Не надо стесняться». Ведь во время прогулки по Таганрогу мужчина продемонстрировал свой половой орган всем горожанам. И его это, в отличие от свидетелей «явления», ни капли не смущает.

Мужчина, видимо, и не старался одеться поприличнее: на его тело небрежно наброшена незастегнутая рубашка, а штаны – вообще отдельная история. Он их даже не смог надеть полностью, а о нижнем белье говорить и вовсе не приходится. Зато все «по феншую»: на ноге, на которую «уникум» надел штанину, он надел и носок. Посчитав, что на левой ноге эти предметы гардероба лишние, мужчина отправился на вечерний променад по Таганрогу.

Очевидец не может сдержать смеха и попутно фиксирует происходящее на камеру своего мобильного телефона. Он даже спросил, за кого болеет смельчак, но тот не отреагировал на вопрос никак.