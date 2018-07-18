В Татарстане дикие осы напали на туберкулезный диспансер

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Третий этаж здания тубдиспансера пополнился непрошеными переселенцами.

Как сообщает служба МЧС в Татарстане, дикие осы напали на лениногорский туберкулезный диспансер. Они выбрали себе укромное местечко в техническом помещении и свили там себе улей. Медики, увидев, что осы начали «посещать» пациентов во время процедур, испугались за здоровье больных и вызвали спасателей.

Спасатели приехали на место, и, увидев огромный улей, решили облачиться в защитные костюмы. Они не использовали специальных приспособлений для «выселения» ос из диспансера, им удалось снять «осиный дом» с карниза подручными средствами. Ос оставили недалеко от прежнего места нахождения, на лоне природы.