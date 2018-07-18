Трупы рыб и уток в пруду шокировали посетителей Лефортовского парка

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Прекрасных обитателей парка уничтожили рабочие во время установки фонтанов. Теперь здесь нет ни одной живой красивой птицы, а ярым рыболовам нечем себя занять.

Трупы рыб и уток в огромном количестве были найдены к пруду Лефортовского парка. Депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева не исключает, что животных погубили рабочие во время установки фонтанов. Они вырубили молодые деревья, набросали в пруд непонятные конструкции неизвестного состава и предназначения.

Жительница столицы Ольга Березина поражена последним визитом в парк. Ее шокировали резкие неприятные запахи на прудах у забора Яузы, поверхность которых покрывают мертвые рыбки. Посетителей всегда привлекали в парке милые утки, которых можно было покормить с детьми. Они постоянно радовали глаз местных жителей, а теперь погибли. Вокруг много отдыхающих, в воде купаются собаки, дети плещутся в воде, и ни одного рыбака.