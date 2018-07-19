Медведи против папарацци: Саяно‐Шушенский заповедник лишился фоторегистратора

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Современные хищники ловко расправляются с автоматическими фотолавушками, и даже пытаются изучить строение и работу механизма.

Саяно-Шушенский заповедник лишился очередного автоматического фоторегистратора. Как бы ни старались сотрудники заповедника, вот уже 10 лет все их попытки тщательно замаскировать и спрятать устройства терпят полный провал. Местные обитатели рано или поздно замечают незнакомый предмет, который превращается в привлекательный объект для изучения или развлечения. Чаще всего против папарацци выступают медведи. К постороннему объекту их привлекает необычный запах.

Обнаружив фотоловушку, животные расправляются с ней по-разному. Например, дикие кошки порой срывают ее, превращая в мяч, устраивая соревнования по футболу, а вот копытные, косули и маралы поддаются природному инстинкту, и пытаются полакомиться ими. Фоторегистраторы становятся случайной жертвой брачных игр сибирских горных козлов, которые сбивают их своими копытами, а вот осторожные волки избегают всякого контакта с незнакомым предметом. Однако чаще всего фоторегистраторы, как и последний установленный, попадают в лапы сильных медведей. Несмотря на прочные заводские замки и надежный крепеж, хищники с легкостью разрывают хомуты, срывают крышки с устройства, и даже извлекают из них аккумуляторы.

Довольно дорогие приборы устанавливают в заповеднике для изучения численности и предпочитаемых мест обитания разных вдов животных. Сотрудники заповедника надеются, что им удастся сделать фотоловушки незаметнее, прочнее и лучше их закреплять.