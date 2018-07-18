Застрявшие в тайской пещере дети были 10 дней без еды

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Детская футбольная команда «Лесные Вепри», которая застряла вместе со своим тренером в пещере, сообщила, что заявления СМИ о том, что у них были чипсы и кофеты, неправдивы.

Как стало известно, застрявшие в тайской пещере Тхам Луанг дети были 10 дней без еды. Об этом рассказал подросток, который добавил, что чипсы ребята съели еще до того, как они попали в пещеру. Они, по словам мальчика, должны были праздновать именины у юного футболиста дома, поскольку родители именинника приготовили праздничный ужин.

Их спасла вода, стекающая из стакактитов. Еды не было вообще, а питье давало недолгое ощущение сытости.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мальчики не голодают, поскольку у них есть с собой конфеты, чипсы и пирожки.

Операция по спасению «Лесных Вепрей» закончилась 10 июля.