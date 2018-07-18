Речной пират «доплыл» по Дону до тюрьмы

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«Разбойник» перевозил пассажиров Ростовской области без лицензии, превышая допустимое число пассажиров за одну перевозку, не предоставляя всем спасательный жилет.

На базе отдыха «Зеленый берег» в городе Волгодонске Ростовской области 9 июня сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России задержали бизнесмена на моторной лодке с шестью клиентами, среди которых был один несовершеннолетний. В ведомстве пояснили, что речной пират перевозил людей по Дону без лицензии, превысив за одну поездку допустимое число пассажиров на борту. Более того, в лодке не было необходимого количества спасательных жилетов.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства перевозки, возбуждено уголовное дело по статье 238 части 1 УК РФ. Согласно данной статье, речной пират «доплыл» до штрафа на сумму 300 000 рублей, или до двух лет тюрьмы.