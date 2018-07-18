Врачи в Кемерово сутки игнорировали пациента с тяжелой травмой головы

Сегодня, 16:05

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму после падения на несущую конструкцию здания. Грубые медики посчитали его нежизнеспособным, чем и аргументировали свое бездействие.

Родственница пострадавшего пациента, которого врачи в Кемерово игнорировали сутки, отказывая лечить, рассказала, что 16 июля мужчина упал на фундамент здания, и сильно ударился головой. Его доставили в больницу, там медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, и за все время, что он провел в этом медицинском учреждении, дали одну таблетку.

На следующий день пострадавшего перевезли в другую больницу, где в ходе оперативного вмешательства «удалили половину мозга». На данный момент он в коме, подключен к искусственной системе жизнеобеспечения. Родственница пациента возмущена столь пренебрежительным отношением врачей к больным. По ее словам, после операции супруга мужчины пошла к врачу, который заявил ей, что ее супругу не прожить более 1-2 дней.

«Очень грубые врачи, у человека горе, а они так к людям относятся! Куда наша администрация смотрит?», - добавила она.

Администрация кемеровской больницы, в которой едва не погиб пациент, отказалась давать всякие комментарии касательно инцидента.