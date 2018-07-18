В Калининграде 10-летняя девочка угнала велосипед от здания правительства региона

Сегодня, 16:04

Она заметила понравившийся ей «байк» на велопарковке и задумывалась недолго. Как оказалось, тот принадлежал чиновнице.

В Калининграде рядом с областным правительством, находящемся по ул. Дмитрия Донского,1, совершена необычная кража. Её совершила 10-летняя девочка.

Она прогуливалась в Калининграде рядом с домом правительства. Внезапно девочка заметила, что один из дорогих велосипедов, находящихся на парковке, не пристёгнут замком.

Эта невнимательность стоила его владелице дорого, а именно, ценой утраченного велосипеда. Естественно, стоянка находится под наблюдением камер и к поискам малолетней угонщицы правоохранители уже приступили.

Известно лишь то, что она, смело оседлав велосипед, уверенно направилась в сторону Театральной. Далее её следы теряются.

Согласно заявлению чиновницы, у неё был угнан велосипед Shulz, чья стоимость не меньше 17,4 тыс. рублей.

Стоит ли подобные ценности «бросать на дороге», вопрос риторический. Даже ребёнок соблазнился. Особых примет девочки с помощью камер установить не удалось.

В то же время соцсети в Калининграде уже с удовлетворением отмечают, что региональные чиновники начинают ездить на работу на велосипедах.