Сегодня, 15:28

В квартире барнаульского многоэтажного дома по улице Чкалова была обнаружена мумия женщины.

Люди, проживающие в многоэтажке, утверждают, что женщину давно не видели, и думали, что она просто уехала из города. Запах при разложении тела жильцов не смущал – они посчитали, что так «пахнет» их подвал. Оказалось, что найденный труп женщины в Барнауле пролежал в квартире 10 лет. По предварительным данным, женщине было около 50 лет и проживала она одна.

Как рассказывают соседи, погибшая женщина могла подолгу не выходить из квартиры и ни с кем не поддерживала дружеские отношения. Когда СК открыли дверь в ее квартиру, то были шокированы: всюду валялись горы мусора.

Несколько лет назад жильцы пытались узнать, где делась их соседка, но тогда у них ничего не вышло. Труп женщины был найден соседом снизу, когда пришло время менять стояки.

В настоящее время следствие ведет проверку, в ходе которой будет установлена личность женщины и причина ее смерти.