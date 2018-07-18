В Москве рядом с храмом нашли человеческие кости

Сегодня, 15:16

Неожиданные находки при осуществлении ремонтных работ продолжаются. Имеют ли кости криминальный характер, предстоит выяснить.

В этот раз в Москве человеческие кости обнаружил обычный житель. Он нашёл останки рядом с храмом, посвящённым Рождеству Пресвятой Богородицы.

Он находится во Владыкино. Кости лежили между храмом и дорогой, и были слегка покрыты землёй.

Мужчина незамедлительно вызвал правоохранителей. Те нашли в ходе раскопок ещё ряд костей, ранее принадлежавших человеку.

Были идентифицированы три отдельные кости человека, и ряд отдельных фрагментов нижней челюсти. Более пока ничего не обнаружено. Возможно, новые находки последуют при дальнейших раскопках.

Пока что нет сведений, каков возраст найденных костей. Они направлены на экспертизу. Тем не менее, проверка этого факта уже возбуждена, и ею занимаются следователи в Бутырском межрайонном следственном отделе.

Также непонятно, что раскапывал мужчина рядом с храмом. Всё это предстоит установить следствию.