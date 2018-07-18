В Мурманске собака привела своего хозяина на помощь щенку

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В Мурманске собака привела своего хозяина к глубокому колодцу, в который провалился щенок. Человек пришел на помощь животному.

Инцидент случился на Театральном бульваре. Местные житель около 19:00 гулял со своей собакой. Вдруг собака стала тянуть хозяина в какую-то яму за кустами. Подойдя ближе, человек увидел, глубокий канализационный колодец, на дне которого, сидя в воде, скулит щенок. Собака провалилась туда, и у нее нет никакой возможности выбраться.

Владелец собаки вызвал на место происшествия спасательную службу. Специалисты пришли на помощь щенку, они сумели вытащить песика из ямы с помощью специальной петли.

Об этой глубокой яме сообщили в в единую дежурно-диспетчерскую службу. Ведь она представляет опасность не только для собак, но и для людей, особенно для детей.

Недавно похожий случай произошел в Мурманске на улице Лобова, в автоготродке № 109. Там местные жители увидели, что собака провалилась в щель между гаражами и при каждом движении только проваливается глубже. Люди могли только поддерживать животное с помощью палки, чтобы оно могло удерживаться, не проваливаясь дальше.

Очевидцы также вызвали сотрудников мурманского аварийно-спасательного отряда. Спасателям пришлось даже применять гидравлический инструмент, чтобы вызволить четвероногого. Проем между гаражами разжали, а потом с помощью палки с петлей вытащили застрявшего бедолагу.