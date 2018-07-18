В Ярославле на полном ходу у такси оторвалось колесо

Сегодня, 13:38

На разделительном газоне на Московском проспекте в Ярославле прохожие заметили автомобиль такси. Очевидцы сообщили, что у транспортного средства произошла техническая поломка прямо на полном ходу.

Сегодня 18 июля на Московском проспекте Ярославля произошло дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал автомобиль такси марки Renault. Очевидцы рассказали, что утром машина ехала на довольно высокой скорости и прямо на ходу у него отпало одно колесо.

В результате такой технической неисправности транспортное средство выбросило прямо на разделительную сторону, которая отделяет встречные полосы. Именно это и помогло не столкнуться такси с другими участниками движения. Свидетели инцидента сразу начали выкладывать фотографии аварийного авто на городских форумах, где пользователи высказывали свое мнение о случившемся.

Большинство людей сообщили, что теперь будут бояться ездить в такси, ведь за их техническим состоянием контроля никто не ведет. Известно, что в результате дорожного происшествия никто не пострадал, но в последнее время в Ярославле значительно участились случаи аварий с участием автомобилей такси. Соответствующие службы теперь проведут проверку технического состояния таксомоторного парка.