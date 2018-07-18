Прокуратура: В Саратове и Энгельсе из окна выпали двое детей

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12 июля случилось два страшных ЧП при участии детей.

Прокуратура области сообщила, что в Саратове и Энгельсе из окна выпали двое детей. 9-летний саратовец выпал из окна квартиры, которое находилось на первом этаже многоквартирного дома. У мальчика медики диагностировали компрессионный перелом грудных позвонков.

2-летний малыш из Энгельса упал с той же высоты, что и ребенок из Саратова. Малыш сломал себе лобную кость.

Правоохранительные органы начали проверку по факту падений несовершеннолетних из окон многоэтажек. О результатах проверки будет известно позднее.

Полиция рекомендует закрывать окна, если в доме есть маленькие дети. В России участились случаи детской смертности из-за выпадения из окон квартир. Также ребенка нельзя оставлять одного или же на попечение несовершеннолетних. Самая распространенная опасность, которая может спровоцировать смерть ребенка, это москитная сетка. По данным специалистов, дети, опираясь на нее, чаще всего выпадают из окон вместе с сеткой. В таком случае избежать смерти или тяжелых увечий практически невозможно.