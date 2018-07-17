В Оренбургской области змея укусила мальчика за палец руки

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В Переволоцком районе Оренбургской области мальчик укушен гадюкой. О произошедшем стало известно 17 июля.

Сообщается, что малолетнего школьника привезли в больницу прямо из дома. Бригада скорой помощи срочно доставила ребенка в клинику. Врачи оказывают мальчику необходимую помощь.

Пока ориентировочно известно, что змея укусила мальчика за палец руки. Случилось это недалеко от дома пострадавшего.

Известно, что в настоящее время змеи могут быть агрессивны. Они незаметны в траве, поэтому наступить на змею достаточно легко. Летом необходимо быть особенно осторожными там, где много растительности.