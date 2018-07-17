В Петербурге загорелось здание Ленфильма

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Имущество кинокомпании не пострадало, но существует угроза распространения пожара, сообщают МЧС.

Сообщается, что вечером 17 июля в Петербурге по улице Тамбасова, дом 5 в здании Ленфильма произошло возгорание. По предварительным данным, в двухэтажном кирпичном здании горит местность площадью 200 квадратных метров. Местное отделение МЧС борется с пожаром. Из-за угрозы распространения пожара на тушение возгорания были брошены дополнительные силы пожарных частей.

Ранее сообщалось, что здание Ленфильма на улице Тамбасова не раз выставлялось на продажу, однако продано не было до сих пор. В этом здании происходила только обработка кинопленки, но сейчас кинокомпания не нуждается в данной процедуре и здание сдавалось под аренду склада рыбных консерв, так что имущество Ленфильма не пострадало.

Со слов арендаторов, в здании находились также строительные материалы. Причины, по которым здание загорелось, пока неизвестны, уже после тушения пожара можно будет установить, из-за чего вспыхнуло помещение.