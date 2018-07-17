Жара убила водителя за рулем автобуса в Тихвине

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Мужчина неожиданно, скоропостижно скончался на рабочем месте. Коллеги предполагают, что причиной гибели стал инсульт.

В городе Тихвине Ленинградской области сегодня днем жара убила 45-летнего водителя автобуса, следовавшего по маршруту №3 прямо за рулем транспортного средства. Приближаясь к конечному остановочному пункту, водитель внезапно почувствовал себя очень плохо. Припарковав автобус на обочине, он позвонил сменщику, и попросил его приехать. Напарник перегнал транспортное средство в парк, где мужчина скоропостижно скончался. Коллеги предполагают, что из-за жары у мужчины развился инсульт, однако точную причину позволит установить судебно-медицинская экспертиза. Руководство автобусного парка категорически отказывается комментировать данную трагедию.