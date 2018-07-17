В Киргизии сняли на видео нападение беркута на маленькую девочку

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Девочке захотелось поучаствовать в охоте, но хищная птица расценила данный поступок как угрозу.

В Киргизии 15 июля в Тонском районе проводился этнокультурный фестиваль, на котором были показаны особенности киргизской национальной охоты с привлечением беркута. Маленькая девочка, находящаяся за заграждением, вдруг решила тоже поучаствовать в охоте и перелезла через заборчик. Один из выпущенных беркутов настиг восьмилетнюю девочку и напал на нее со стороны спины, так что она стала участником охоты лишь в качестве жертвы. Нападение на маленькую девочку очевидцы сняли на видео.

К счастью, хозяин беркута спустя буквально пять секунд подоспел на помощь девочке и освободил ее от когтистых лап. Птица успела расцарапать девочке спину острыми когтями и нанести несколько ран клювом, малышка успела закрыть лицо руками, так что жизненно важного ничего не пострадало. Сообщается, что после обработки ран девочка была отпущена домой, так как царапины были поверхностные и беркут не успел вцепиться в нее слишком сильно.