С помощью биллинга телефона найдена мумия мужчины

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Жителя Вольска Саратовской области искали 20 дней. Мужчина возраста 46 лет находился в розыске. О его пропаже заявила сожительница.

На прошлой неделе останки мужчины обнаружили в траве неподалеку от аэродрома.

Нашли пропавшего благодаря системе биллинг мобильного телефона. Именно с помощью телефона, который оказался зажатым в руке мужчины, его и удалось отыскать.

Однако за время поисков, тело мужчины успело мумифицироваться Известно, что погибший любил употреблять спиртные напитки. Почему ушел из дома, не известно. Мумия мужчины не имеет признаков насильственной смерти.

При каких обстоятельствах человек умер, предстоит выяснить судмедэкспертам.