В Петербурге совершено вооруженное нападение на машину с детьми

Сегодня, 18:22

Водитель был очень напуган и сразу же обратился в правоохранительные органы.

Мужчина, проживающий в Петербурге, сообщил, что направлялся домой из Петергофа, как вдруг водитель «Газели» попытался вклиниться в поток машин со стороны улицы Пионерстроя. По его словам, в машине находились его жена и двое детей, двухмесячный малыш и четырехлетняя девочка. Он просигналил водителю «Газели», чтобы тот пока подождал и не пытался выехать на главную дорогу, так как он ведет машину с двумя детьми.

Однако через несколько минут к автомобилю подошел, по всей видимости, тот самый человек, который был за рулем «Газели», и с угрозами попытался открыть дверь машины. Мужчина утверждал, что в руках у него был пистолет и потому он не стал с ним говорить, а сразу уехал, чтобы не подвергать опасности своих близких. Запомнив номер авто, пострадавший обратился в полицию. Оказалось, что «Газель» была оформлена на какую-то женщину, а человека, которым совершено вооруженное нападение, будут искать с особой тщательностью, так как, по всей видимости, он психически неуравновешен.