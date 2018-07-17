В Нижегородской области роддомы и детские сады снабжались некачественной продукцией

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Компании-нарушители не комментируют данную ситуацию и продолжают поставки в социальные учреждения области.

В Нижегородской области выявлены нарушения в продукции, поставляемой в роддомы, детские сады, школы и больницы. Проверка учреждений была проведена совместно с Роспотребнадзором и Роскачеством.

«Исследованиям подверглись три вида продукции масло, молоко и творог, так как они самые востребованные и качество их должно соответствовать спросу. В одном из образцов было выявлено наличие сухого молока, которое не было указано на этикетке. Это явное нарушение, так как производитель обманывает потребителя касательно качества своего продукта. В твороге обнаружены патогенные микроорганизмы, кишечная палочка, дрожжи, плесень. Точно такие же бактерии были обнаружены и в масле. Нарушения были, к сожалению, по всем видам продукции. Таким образом, учреждения были обеспечены лишь некачественной продукцией,» сообщил директор ФБГУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» Дмитрий Щербаков.

Также он рассказал, что компании, которыми снабжались учреждения, данную продукцию будут поставлять и дальше, так как выиграли тендер на поставки в социальные учреждения. К сожалению, пока применены меры только небольшого административного наказания.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области также были нарушены качественные требования по молочной продукции, однако, поставщиков по адресам, указанным на этикетках, не оказалось.