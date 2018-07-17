Роспотребнадзор в Омске «распотрошил» мясообрабатывающие предприятия

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Мясная продукция в количестве 5,5 т не была промаркирована, а в полуфабрикатах нашли кишечную палочку.

Как сообщает служба, Роспотребнадзор в Омске буквально «распотрошил» мясообрабатывающие предприятия. В ходе проверки было выяснено, что 8 из 63 проверенных предприятий, которые занимаются реализацией и производством мясных изделий, грубо нарушили нормы, установленные для подобных производителей. У данных предприятий не нашлось необходимых документов (2,7 т). Также 2,6 т несертифицированного мяса сняли с продажи в магазине «Уральский фермер» ИП РЫСКИНА Ю.Я.

Три пробы, которые брали на проверку из 147, не прошли по показателям, установленным для микробиологических веществ. В пельменях производителя ООО «СПК «Добродел» обнаружили сальмонеллу, а в гуляше из говядины производителя ООО «ЛП МПП» была найдена палочковидная бактерия листерия.

Виновных «наказали рублем» - они будут обязаны выплатить 8 штрафов суммой 450 тыс. рублей.