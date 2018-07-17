В Удмуртии в водоеме утонул девятиклассник

Сегодня, 16:13

В Удмуртии опять произошла трагедия на водоеме. С начала купального сезона этого года утонул восьмой ребенок.

Несколько подростков купались в водоеме возле деревни Никольское. Озеро образовалось на месте заброшенного песчаного карьера.

Для отдыха и купания берег не приспособлен. Купаться в водоеме запрещено еще и потому, что он очень глубокий. Но местные ребята купаются в озере, несмотря на запреты.

Парни решили доплыть до баржи, которая находилась как раз на средине озера. Но один из подростков не рассчитал свои силы. У друзей тоже не получилось ему помочь. Девятиклассник утонул. Тело мальчика извлекли из воды спасатели. Причины случившегося в Удмуртии устанавливают следователи.