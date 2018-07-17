В Магнитогорске женщина пропала после продажи автомобиля

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Девушка села в специально вызванную машину и не доехала до дома.

Женщина, проживающая на данный момент в США, вернулась на Родину, чтобы продать машину марки Skoda Octavia. В Магнитогорске она выдвинулась на встречу из дома, однако, как выяснилось позже после проверки входящих и исходящих вызовов, женщина не вызывала такси обратно домой, а уехала на белой машине Honda Orthia. По всей видимости, после продажи автомобиля 16 июля, она вызвала машину через специальную службу и вместе с деньгами села в автомобиль. После этого ее никто не видел. Родственники поняли, что она пропала только на следующий день, когда девушки не оказалось дома. По словам правоохранительных органов, на след покупателя уже вышли, но за дополнительной информацией необходимо обратиться позже.

Приметами пропавшей являются: рост 170–172 см, светлые волосы, худощавого телосложения. На момент исчезновения девушка была одета в платье бежевого цвета с цветочным принтом, бежевые босоножки без каблука, при себе у нее была бежевая сумка.

Ранее сообщалось, что также в Магнитогорске разыскивался 36-летний мужчина с особой приметой, шрамом на шее. Где он может находиться, пока неизвестно.