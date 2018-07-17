В Уфе ребенок стал инвалидом после прививки

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Мама пострадавшего мальчика из Башкирии обвиняет медицинский персонал в халатности.

Как сообщает женщина, после прививки от кори ее ребенок стал инвалидом. Мальчик, по словам матери, родился в Уфе, где и наблюдался все время. Никаких отклонений в плане здоровья у мальчика не было.

2013 год для родителей ребенка стал роковым – после того, как прошло 2 недели с момента прививки, мальчик стал страдать от удушливого кашля, на коже образовались волдыри и появились высыпания по всему телу. Через месяц после первых симптомов ребенок перестал и вовсе разговаривать.

После этого медики провели обследование малыша и оказалось, что у него поражена ЦНС. Ребенок после сделанной прививки стал отставать от своих сверстников, поэтому родители были вынуждены отправить его в коррекционный детский сад, а затем им пришлось оформить инвалидность.

Врачи-инфекционисты утверждают, что прививка от кори может причинить вред центральной нервной системе. Поэтому важно перед вакцинацией проходить обследования, которые выявляют, есть ли к прививке антитела.

Доктора призывают родителей не поддаваться панике и продолжать вакцинировать малышей. Такие случаи очень редкие, но и их можно избежать, соблюдая строго правила.