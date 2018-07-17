В Кальтино женщина нашла в сарае скелет без головы и рук

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В деревне Кальтино произошло чрезвычайное происшествие, которое шокировало 87-летнюю старушку. Женщина обнаружила странную находку в своем сарае.

В воскресенье 16 июля в деревне Кальтино в Ленинградской области 87-летняя жительница обнаружила в собственном сарае труп мужчины. Сообщается, что он был лишен обеих рук и головы. Такая страшная находка шокировала старушку, которая впала в истерику. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые провели все необходимые следственные мероприятия. Сообщается, что техническое помещение находилось на 56 участке дачного товарищества около трех часов дня. По имеющейся информации, тело пострадавшего очень сильно изуродовано, что привело к тому, что визуально возраст покойного установить просто невозможно.

На данный момент тело находится на судебно-медицинской экспертизе, которая установит истинные причины смерти и другие подробности. По данному факту возбуждено уголовное дело, всех, кто имеет какую-либо информацию о происшествии, просят сообщить в отделение полиции.

Хозяева сарая сообщили, что уже долгое время ним не пользуются и даже не заходят туда, поэтому такая страшная находка стала для них шоком, ведь как-то же тело попало туда.