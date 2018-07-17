Очевидцы сообщили о взрыве на Менделеевской в Петербурге

Сегодня, 13:28

Как сообщают источники, взрыв произошел на территории завода.

Очевидцы сообщили о взрыве на Менделеевской улице Петербурга, где расположена металлобаза. По предварительной информации, цистерна с пропаном взорвалась, унеся жизнь одного рабочего. Второго рабочего, который находился в этот момент рядом с цистерной, найти до сих пор не могут. Ударная волна была настолько сильной, что соседние дома лишились стекол на окнах.

Как сообщают представители МЧС, взрыв произошел на предприятии, которое занимается продажей газовых баллонов.

Спасатели установили причину взрыва 17 июля: ею оказалась разгерметизация емкости, в которой содержался пропан.