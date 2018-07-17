В Астраханской области поперек моста упал столб

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На мосту через реку Табол в Астраханской области упал столб, который перекрыл движение транспорта. Такую информацию распространили в группе «Аварии Астрахань».

В Астраханской области произошло чрезвычайное происшествие в результате которого было приостановлено автомобильное сообщение по мосту через реку Табола в Камязыкском районе. Сообщается, что такая ситуация сложилась в результате падения высоковольтного столба. Очевидцы разместили такую информацию на сайте «Аварии Астрахань» и сообщили, что специальные службы занимаются устранением аварии.

Позднее жители данной местности рассказали, что автомобильное движение через мост уже возобновлено. В комментариях астраханцы рассказали, что мост ремонтируется уже довольно продолжительное время, но явных результатов пока не видно. Произошедшая авария доказывает, что работы выполняются некачественно. После появления такой информации в сети жители и других регионов России стали рассказывать о бездействии коммунальных служб и недобросовестном выполнении работ по ремонту городских коммуникаций.