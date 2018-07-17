"Телевизор-убийца": В Ленобласти чуть не погибли три человека

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В ночь с 16 на 17 июля бригада МЧС спасла трех человек, проживающих в Кингисеппском районе.

Спасатели из Ленобласти приехали на вызов по улице Карла Маркса примерно в час ночи. Люди, которые позвонили службу, указали, что загорелось помещение в общежитии. Оказалось, что причиной возгорания стал "телевизор-убийца", из-за которого чуть не погибли три человека.

Дым, по словам спасателей, шел из окна на первом этаже девятиэтажного здания. МЧС не удалось сразу проникнуть в помещение без препятствий, поскольку все помещение было задымлено. Людям, которые находились в пылающем помещении, необходима была экстренная помощь.

Благодаря службе МЧС люди были спасены. Как утверждают спасатели, вина за случившееся полностью лежит на хозяевах помещения, поскольку они не выключили телевизор, который впоследствии загорелся.

Специалисты службы спасения рекомендуют выключать электроприборы на ночь, особенно в местах, где концентрация влажности превышает допустимые показатели.