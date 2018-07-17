В Туве 50 человек попали в больницу из-за отравления курицей

Сегодня, 09:29

Пострадавшие были посетителями местной закусочной.

В Туве Сибирского федерального округа 50 человек попали в больницу из-за отравления курицей, которую заказали себе на обед. Отмечается, что мясом несвежей курицы отравились 17 детей, самый маленький из клиентов заведения общепита – 4-летний мальчик.

Отравились и люди пенсионного возраста. Из источников стало известно, что самому пожилому клиенту, заказавшему злосчастное блюдо, 69 лет. Все отравившиеся клиенты общепита имеют одинаковый диагноз: они получили острую кишечную инфекцию.

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол рассказал, что в место отравления направлен Роспотребнадзор. Он отметил, что состояние посетителей кафе на данный момент стабилизировалось.

А вот закусочную пока что временно закрыли – до выяснения обстоятельств.