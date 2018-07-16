Чемпион Евразии по боям без правил умер в Набережных Челнах

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Труп мужчины был найден в здании ДЮСШ «Витязь». Им оказался тренер по смешанным боевым единоборствам Владимир Юдин.

По информации изданий, увидели тело утром 16 июля. Юдину было всего 44 года.

По непроверенным пока данным, чемпион Евразии по боям без правил, оставил в своем мобильном телефоне сообщение. Но содержание сообщения пока не разглашается следственными органами.

От коллег тренера стало известно, что он был в отпуске. Но это обстоятельство не мешало ему каждый день приходить к своим воспитанникам и проводить тренировки. Один из сотрудников спортивной школы журналистам признался, что какие-то личные проблемы у Юдина все-таки были в последнее время.

Следствие предполагает, что смерть наступила 14 июля. В узких кругах тренера хорошо знали и уважали. Его смерть стала потрясением для всех, кто знал его лично. Два маленьких ребенка спортсмена остались без отца.

Что стало причиной гибели мужчины будет установлено в ходе расследования в Набережных Челнах правоохранителями.