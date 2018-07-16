Стихия оставила после себя поваленные билборды и деревья в Пензе

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После изнуряющей жары жители Пензы наконец-то дождались ливня. Он буквально обрушился на город около двух часов дня 16 июля.

Вода лилась с неба всего 10-минут. Но долгожданный дождь сопровождали сильнейшие порывы ветра. В результатом стихии стали несколько поваленных билбордов, строительный забор по улице Кирова, поломанные деревья на улице Московская.

Упавшие на автомобили по улице Володарского ветки, нанесли владельцам машин ущерб. Его размеры теперь подсчитывают страховые компании.

Чтобы ликвидировать весь негатив, который нанесла стихия городу, на его улицы без промедления вышли сотрудники коммунальных служб.