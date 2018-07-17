Беглецов из зоопарка в Чехии вернули обратно

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В частном зоопарке в селе Штит на северо-востоке Чехии произошло чрезвычайное происшествие. Удалось совершить побег двум тиграм и льву.

Как это могло случиться, пока непонятно, но стало известно, что в клетках животных были выломаны решётки. Нашли беглецов в соседнем лесу почти спустя неделю. Когда зверей обнаружили, они мирно спали под сосной. Ветеринары усыпили хищников, выстрелив в них специальными патронами со снотворным.

16 июля спящих зверей доставили обратно в зоопарк, где они проживают. Жителям села Штит пришлось попереживать за судьбу сбежавших хищников. А полиция при их поимке, даже была готова стрелять из огнестрельного оружия.

Но такие меры не понадобились. Все закончилось благополучно. К счастью в день побега в зоопарке было закрыто для посетителей. Проводился санитарный день, никто не пострадал.