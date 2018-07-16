В одном из московских кафе прогремел взрыв

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Бытовой газ взорвался в кафе на Авиационной улице.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали 12 человек.

По словам мэра Москвы Собянина, жизням людей, которые пострадали из за взрыва, ничего не угрожает. Их транспортировали в столичный ожоговый центр, где им будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Об этом городской глава сообщил в своем аккаунте в Twitter 16 июля в понедельник.

На месте, где прогремел взрыв, работают расчеты скорой помощи и задействованы санитарные вертолеты.

Ранее поступала информация о 12 пострадавших в результате пожара, который случился в одном из автосервисов столицы по адресу: улица Авиационная, 19.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве рассказали, что в настоящее время пожар устранен.