Рой пчел оккупировал балкон жилого дома на Лесобазе в Тюмени

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Жужжащая и крайне опасная масса темным, плотным слоем покрыла угол и стену новостройки на уровне третьего этажа на улице Западносибирской, 2.

На Лесобазе в Тюмени огромный рой пчел оккупировал угол и стену под балконом третьего этажа жилого дома на Западносибирской, 2. Жилец опасного здания Александр Цой рассказал о неожиданной угрозе пользователям соцсетей, подкрепив сообщение фотографиями для наглядности. На них видно, что темная крылатая масса захватила обширный участок стены и балкон, сформировав улей в непредназначенном для них месте.

Содержанием данного многоквартирного жилого здания занимается компания «Меридиан сервис». В диспетчерской организации подтвердили, что сигнал об опасных соседях поступал, скоро на указанный адрес прибудет специалист, который избавит жильцов от улья, к тому же делается это довольно просто - необходимо просто извлечь из пчелиного жилища матку, в отсутствие которой все насекомые разлетаются. Теперь остается лишь гадать, кто избавит жильцов от ненавистных соседей раньше: специалист из УК, или находчивые тюменцы, которые уже не раз предлагали жителям дома собрать улей с пчелами, и выгодно их продать пчеловодам.