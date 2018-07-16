Пропавшая в Таганроге беременная женщина найдена мертвой

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Тело 31-летней Марии нашли 16 июля.

Гибель девушки подтвердили в Следственном комитете Ростовской области. Детали случившегося выясняются.

О девушке известно, что она была на 5 месяце беременности. Пострадавшая исчезла в минувшее воскресенье, 15 июля.

Близкие забили тревогу, когда утром Мария не вернулась домой ночевать. Но около 6 утра девушка заходила в мессенджер Viber. Родственникам погибшей было известно лишь то, что девушка все это время могла находиться в Таганроге близ Никольского храма. Пропавшую девушку обнаружили полицейские, но на момент обнаружения она уже была мертвой.

Оперативники не выдвигают версий случившегося.