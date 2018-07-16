Журналистка попала под разгон толпы болельщиков слезоточивым газом в Париже

Сегодня, 17:04

Ликование футбольных фанатов быстро переросло в беспорядки в столице Франции. Случайная жертва действий правоохранителей показала последствия действия ирританта.

Журналистка новозеландского телеканала TVNZ Джой Рейд, которая с рабочей поездкой находилась в Париже, попала под разгон толпы футбольных болельщиков столицы после победы сборной Франции в финале Чемпионата мира-2018. Радость и ликование сотни тысяч горожан и гостей столицы скоро превратились в массовые беспорядки, толпа парижан начала громить витрины магазинов и автомобили.

Разогнать толпу бунтарей полицейские пытались слезоточивым газом. Именно от него пострадала журналистка, когда возвращалась в гостиницу. В своем Twitter Джой опубликовала фотографии своего сильно пострадавшего лица, отметив, что газ сильно жжется, лицо горит очень долго, поэтому не удивительно, что он успокаивает и разгоняет бунтарей.