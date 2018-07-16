Монтажнику оторвало ногу у «Москвы-Сити»

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16 июля мужчина упал с 7-метровой высоты, когда выполнял свои служебные обязанности.

Как сообщают очевидцы, монтажнику фирмы оторвало ногу у «Москвы-Сити». На помощь пострадавшему приехали медики, которые зафиксировали факт отсутствия стопы на ноге.

Правда, пока неизвестно, удалось ли сохранить утраченную часть ноги рабочему. Известно только то, что работы мужчина со своими коллегами выполнял работу по благоустройству площади.

Правоохранители работают над выяснением причин и обстоятельств дела. Позже будут известны детали ЧП.