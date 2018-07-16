Под Воронежем подросток утонул на глазах у друзей

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Трагедии можно было бы избежать, если бы администрация сельского поселения выставила спасательный пост возле водоема, пользующегося в летний сезон популярностью у местных отдыхающих.

Под Воронежем подросток утонул на глазах друзей. Как показала предварительная проверка, основанная на показаниях свидетелей, в минувшую субботу 15-летний школьник вместе с младшими друзьями отправился на отдых к озеру Рылеево. Во время купания у подростка свело ногу, так как он попал в зону, где бьет холодный подводный ключ. Мальчик сообщил об этом 11-летней сестре друга, которая вообще не умела плавать и держалась на воде с помощью круга.

Девочка начала звать на помощь своего брата, оставшегося на берегу, но было поздно. Подросток скрылся под водой и больше на поверхности не появлялся. Водолазы обнаружили тело мальчика только через сутки. С детьми, ставшими свидетелями смерти друга, работают психологи. Следователи восстанавливают картину произошедшего инцидента. Проводится медицинская экспертиза.