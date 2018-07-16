Жириновского облили пивом после ЧМ-2018

Сегодня, 13:57

Инцидент случился с политиком на Никольской улице.

В Instagram появилось видео, где видно, как лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского облили пивом после завершения ЧМ-2018. Политик пришел туда пообщаться с футбольными фанатами, но неожиданно для всех молодой человек плеснул на Жириновского жидкостью. Злоумышленника сразу схватили сотрудники полиции. Когда парень находился возле политика, тот ударил его пальцами по лицу.

Информации о развитии данного инцидента пока нет.

Напомним, мундиаль завершился победой сборной Франции. Им необходимо было противостоять против не менее сильного соперника сборной Хорватии. Но Франция буквально "выгрызла" победу, и разнесла оппонента со счетом 4:2.