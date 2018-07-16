В Санкт-Петербурге обнаружили тело голой постоялицы в номере

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В одном из номеров петербургского отеля на улице Композиторов проводится выяснение причин гибели постоялицы. Женщина была голой со следами гематом на ногах.

В Санкт-Петербурге сотрудники отеля по улице Композиторов во время уборки номера обнаружили тело его постоялицы. Ней оказалась 45-летняя рыжеволосая женщина, которая находилась в номере абсолютно обнаженной.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые провели все необходимые следственные действия. Согласно первичному осмотру, на теле пострадавшей были обнаружены гематомы на нижних конечностях. После осмотра женщину отправили для проведения судебно-медицинской экспертизы в морг, где специалисты и установят истинные причины ее гибели.

Трагедия произошла вчера 15 июля. Пока сотрудники полиции не дают официальных комментариев относительно случившегося. Руководство и сотрудники отеля также не разглашают информацию, пока известно, что шума никто не слышал и посторонние личности отель не посещали. Откуда прибыла в Санкт-Петербург пострадавшая, тоже не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что в одном из городских скверов на Новочеркасском проспекте было обнаружено тело мужчины, который лежал на скамейке. Признаков насильственной смерти на его теле полицейские не обнаружили. На данный момент устанавливается его личность и причины гибели.