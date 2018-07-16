В Ленинградской области нашли сгнивший труп мужчины в лесу

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Случайные прохожие в лесополосе обнаружили труп человека, который уже был обглодан животными. Теперь специалисты даже не могут определить возраст пострадавшего.

Неподалеку от деревни Захонье (Ленинградская область) 14 июля в 12:00 в лесу случайно прохожие обнаружили труп мужчины, который уже начал гнить и был обглодан животными. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

После осмотра тела специалисты установили, что оно принадлежит мужчине, но определить его возраст не удастся даже в результате судебно-медицинской экспертизы из-за того, что оно достаточно долго подвергалось внешнему воздействию. Пока неизвестно, по какой причине умер пострадавший, такую информацию предоставят специалисты.

После определения причин гибели пострадавшего мужчины сотрудники правоохранительных органов примут решение о возбуждении уголовного дела. Пока проверяются базы пропавших безвести по Ленинградской области и прилежащим областям, для возможного установления личности трупа.