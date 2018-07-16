«Сделано в Таиланде»: Туристка привезла в Амурскую область лихорадку Денге

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В июне в области зафиксировали три подобных случая. Вирус опасен для людей, поскольку его способен передать комар.

Туристка, отдыхавшая в Таиланде, привезла в Амурскую область лихорадку Денге. Было сделано множество анализов, чтобы установить инфицирование. Вирус опасен для других людей тем, что передается комарами, а потому зараженного необходимо изолировать от общества.

Лихорадка Денге встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна и передается к человеку от обезьян, комаров и летучих мышей. Каждый год инфицирование фиксируется у 50 миллионов граждан. В другие регионы лихорадка попадает через туристов. По этой причине рекомендуется делать вакцинацию перед вылетом в потенциально опасные государства. Симптомы Денге схожи с простудным заболеванием, при котором наблюдается температура, боли в суставах и сильный озноб. В общем, «сделано в Тайланде».